जिल्हयातील साडे सात हजार शपथपत्रांसह शिवसैनिकांचे उद्धव ठाकरेंना समर्थन

आम्ही निष्ठावान शिवसैनिक (Loyal Shiv Sainik) आहोत अखेरच्या क्षणापर्यंत शिवसेनेसोबतच राहू, आम्हाला पदाची लालसा नाही. शिवसेना (Shiv Sena) आमचा प्राण आहे. पक्ष संकटात असताना सोडून जाणे ही पक्षासोबत गद्दारी (Betrayal with the party) असून हिंदू हृदयसम्राट स्व.बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray, the Hindu King of Hearts) यांनी आम्हाला गद्दारी करणे शिकवले नसून स्वाभिमानाने ताठ मानेने जगणे शिकविले आहे, असे आश्‍वासन देत जिल्हयातील सुमारे साडे सात हजार कार्यकर्त्यांनी शपथपत्र (Affidavit by activists) भरुन उद्धव ठाकरे यांना समर्थन दिले. दरम्यान, माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी (Former MLA Chandrakant Raghuvanshi) हे आमदारकीच्या लालसेने शिवसेनेत आले होते. आमदारकी मिळाली नाही तर ते पुन्हा शिवसेनेला सोडून गेले, असा आरोप यावेळी श्री.ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतांना केला.