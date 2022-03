जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सात जणांना सात वर्षाची शिक्षा

शहादा Shahada । ता.प्र.-

शहादा येथे एकाला जीवे मारण्याचा (Attempt to kill) प्रयत्न केल्याप्रकरणी सात आरोपींना (seven accused) जिल्हा व सत्र न्यायालयातील (District and Sessions Court) न्या.व्ही.एम.पथाडे (Justice VM Pathade) यांनी प्रत्येकी सात वर्षाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा (Punishment) सुनावली.