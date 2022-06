श्रॉफ हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांची संवेदनशीलता

नंदुरबार |NANDURBAR | प्रतिनिधी

संवेदनशीलता व सहकार्यवृत्ती या संस्कारी मूल्यांना (cultural values) विद्यार्थ्यांच्या(students) मनामध्ये रुजवणे (Rooted in the mind) काळाची गरज झाली आहे. याच मानवी मूल्यांची जोपासना विद्यार्थी करीत असल्याचा सुंदर प्रत्यय श्रॉफ हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांबाबत आला. आपल्यासोबत शिक्षण घेत वावरणार्‍या एका विद्यार्थिनीला (student) यकृताच्या (the liver) जीवघेण्या आजाराचा सामना (life-threatening illness) करावा लागत असताना तिच्या सर्वसामान्य परिस्थिती असलेल्या पालकांना विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खारीच्या वाट्यातून सुमारे ४९ हजार रुपये (About 49 thousand rupees) अवघ्या दोन दिवसात गोळा (collecting) करून कुटुंबियांच्या स्वाधीन केले.