शहादा पालिकेतर्फे स्वच्छता मोहीम

शहादा । Shahada । ता.प्र.

माझी वसुंधरा अभियान (My Vasundhara Abhiyan) महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता अभियान(नागरी) (Maharashtra State Sanitation Campaign) अंतर्गत स्वच्छता मोहीम (Sanitation campaign) व श्रमदान सुरवात नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे (Nandurbar Zilla Parishad) माजी कृषी सभापती अभिजीत पाटील (Former Agriculture Chairman Abhijeet Patil) यांच्या उपस्थीतीत सुरूवात झाली आहे. यावेळी स्वच्छता अभियान सहभागी यांना स्वच्छता मोहीम शपथ देण्यात आली आहे.