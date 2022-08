Photos # मोलगी परिसरातील रस्ते पावसाच्या पाण्यात गेले वाहून

मोलगी । Molgi । वार्ताहर

मोलगी परिसरातील अनेक गावांत तसेच नर्मदा काठावरील गावांना जोडणारे अनेक रस्ते पावसाच्या (roads are rainy) पाण्यात वाहून (swept away in the water) गेल्याने अजूनही या गावातील लोकांना मुख्य बाजारेठ व दवाखान्या पर्यंत पोहचण्यासाठी अनेक दिवसापासून पायी प्रवास (travel on foot) करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी फरशी व पुल वाहून गेल्याने पाऊस पडला की रस्ता बंद अशी परिस्थिती आहे आजही आहे. त्यामुळे या भागातील लोकांना दवाखान्या (clinics) पर्यंत पोहचन्यासाठी बांबूलंन्स (Bambulans) चा उपयोग करावा लगतो. मोलगी ते वळफडी रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मातीचे मलबे आहेत. फारशीच्या अपूर्ण कामामुळे अनेक ठिकाणी माती धसल्याने अपघाताचे (accident) कारण बनत आहे.परिसरातील लोकांना रोज या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.