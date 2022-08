गोमाई, रंका नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

नंदुरबार । Nandurbar । प्रतिनिधी

पाटबंधारे योजना नवलपूर (Irrigation Scheme Navalpur) ता.शहादा प्रकल्पाच्या धरण व लघु पाटबंधारे योजना रंकानाला (Dam and Small Irrigation Scheme Ranka Nala) ता.नंदुरबार पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्याने (due to rain) प्रकल्पाच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून नदीकाठच्या गावातील (riverside village) नागरिकांनी सतर्कता (Citizens should be alert) बाळगावी असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.