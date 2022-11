तळोदा / मोदलपाडा ता.तळोदा | वार्ताहर -Nandurbar

तळोदा ते नंदुरबार (Taloda to Nandurbar) रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी (road repairs) गुजरात व महाराष्ट्र सीमावरती भागातील (Gujarat and Maharashtra border areas) गावकर्‍यांनी (villagers) आज रस्ता दुरुस्तीसाठी रास्ता रोको आंदोलन (Rasta Roko Movement) केले. जोपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे (National Highways Department) अधिकारी ()Officialsयेत नाही व रस्ता दुरुस्ती करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा गावकर्‍यांनी दिला होता.परंतु कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग (धुळे) यांच्या अधिकार्‍यांनी गावकर्‍यांना रस्ता दुरुस्तीचे (Road repair)लेखीपत्र व आश्वासन (letter and assurance) दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.