राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानात तळोदा तहसिलला प्रथम तर नवापूरला द्वितीय क्रमांक

राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानाच्या (Rajiv Gandhi Administrative Mobility Campaign) सर्वोत्कृष्ट कल्पनातर्ंगत शासकीय संस्था गटात तळोदा तहसिल (Taloda tehsil) कार्यालय प्रथम (first) तर नवापूर (Navapur) तहसिलला द्वितीय (second) क्रमांक मिळाला.