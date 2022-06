नूपुर शर्मांविरुद्ध घोषणाबाजी

नवापूर Navapur । श.प्र.-

नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या निषेधार्थ (protest of the controversial statement) त्यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी (Sloganeering) करुन जिल्हाधिकार्‍यांच्या जमावबंदी मनाई आदेशाचे उल्लंघन (Violation of curfew) केल्याप्रकरणी 60 जणांविरुद्ध गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.