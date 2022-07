हर घर तिरंगा अभियानासाठी कृति आराखडा तयार करा

नंदुरबार ।Nandurbar। प्रतिनिधी

भारतीय स्वातंत्र्याचा (Indian Independence) अमृत महोत्सवाअंतर्गत (Amrit Mahotsav) 11 ते 17 ऑगस्ट, 2022 या कालावधीत केंद्र सरकार व राज्य शासनातर्फे (Central Government and State Government) हर घर तिरंगा अभियान (Every home tricolor campaign) राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागाने आपला कृती आराखडा (Action plan) तयार करुन जिल्ह्यात हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांनी आज दिले.