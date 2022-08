नंदुरबार 75 व शहादा तालुक्यातील 74 ग्रामपंचायतींसाठी 18 सप्टेंबरला मतदान

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

नंदुरबार (Nandurbar) 75 व शहादा (Shahada) तालुक्यातील 74 ग्रामपंचायतींच्या (Gram Panchayats) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी (General Election) 18 सप्टेंबरला मतदान (Polling) होणार असून आचारसंहिता लागू (code of conduct came into force) झाली आहे.19 सप्टेंबर 2022 रोजी मतमोजणी (counting of votes) होईल. दरम्यान नामनिर्देशनपत्रे 24 ऑगस्ट पासुन भरण्यास सुरूवात होणार आहे.त्यामुळे नंदुरबार व शहादा तालुक्यात वातावरण चांगलेच तापणार आहे .