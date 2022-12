दिव्यांगांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा

नंदुरबार । nandurbar। प्रतिनिधी

केंद्र व राज्य पुरस्कृत (Central and State sponsored) दिव्यांग योजनांचा (Disability Schemes) सर्व दिव्यांगांनी लाभ (Benefits to the disabled) घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री (Tribal Development Minister) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत (District Guardian Minister Dr.Vijay Kumar Gavit) यांनी केले.