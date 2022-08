टीईटी घोटाळयाचा समांतर तपास ईडीमार्फत होणार!

दत्तात्रय सूर्यवंशी

तळोदा | - TALODA

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) (टीईटी) घोटाळाप्रकरणी (case of fraud) गैरव्यवहाराचा समांतर तपास (parallel investigation of malpractice) आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) (Directorate of Enforcement) केला जाणार आहे. त्यामुळे देशभरातील विविध भागात घोंघावत असलेले ईडी नावाचे वादळ आता नंदुरबार जिल्हयातही धडकण्याची शक्यता आहे.