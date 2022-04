बामखेडा | वार्ताहर- BAMKHEDA

बामखेडा येथे ऊसाला लागलेली आग (Sugarcane fire) आपल्या गव्हाच्या शेतात (wheat field) पसरु नये म्हणून आग विझविण्यासाठी (put out the fire) गेलेल्या शेतकर्‍याचा (Farmer) होरपळून मृत्यू (dies in fire) झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.