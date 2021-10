नंदुरबार नगरपालिकेत लोकशाही नव्हे हुकूमशाही- माजी आ. शिरीष चौधरी

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

नंदुरबार नगरपालिकेच्या (municipality) नियोजना अभावी पाणीटंचाई (Water scarcity) निर्माण झाली आहे.पालिकेत नागरीकांचे कोणतेही काम असो ते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी (Former MLA Chandrakant Raghuvanshi) यांना विचारल्याशिवाय होत नाही, त्यामुळे नगरपालिकेत लोकशाही नव्हे तर हुकूमशाही (Not a democracy but a dictatorship) कारभार सुरू आहे, असा आरोप माजी आमदार शिरीष चौधरी (Shirish Chaudhary) यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला आहे.