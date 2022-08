धडगावची नवी कोरी रुग्णवाहिका निघाली तोरणमाळच्या पर्यटनाला ...

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

धडगाव (Dhadgaon) येथील दुर्गम भागातील एकमेव अश्या ग्रामीण रुग्णालयाला नवजात शिशुसाठी (newborns) देण्यात आलेली नवीन सरकारी रूग्णवाहिका (ambulance) चक्क पर्यटणासाठी तोरणमाळ (Toranmal) येथे नेवून दिवसभर पर्यटन (Tourism) केल्याचा प्रकार येथील काही कर्मचार्‍यांनी केल्याचे उघड (Revealed by employees) झाले आहे. विशेष म्हणजे या नवीन रुग्णवाहिकेचा लाभ अद्याप एकाही रुग्णालय मिळालेला नाही. त्यातच वेळीच उपचारासाठी दोन बालकांना रुग्णवाहिकेची आवश्यकता (Children need an ambulance) असतांना ती मिळू न शकल्याने एकाला दुसर्‍या 108 रुग्णावाहिकेतून नंदुरबार येथे हलविण्यात आले, तर एकाला आपल्या प्राणास मुकावे (Miss life) लागल्याचे समजते.