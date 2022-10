जि.प.अध्यक्ष निवडीप्रसंगी भाजपाला समर्थन ही राष्ट्रवादीची भुमिका नव्हती

नंदुरबार | प्रतिनिधी NANDURBAR

जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत (Election of President and Vice President) राष्ट्रवादीच्या (Nationalist) चार सदस्यांनी (members) घेतलेली भुमिका ही पक्षाची भुमिका नसून (Not the role of the party) त्यांनी व्यक्तीगतरित्या भाजपाला समर्थन (Personally support BJP) दिले. मात्र, पक्षविरोधी काम (Anti-party work) केल्याने मोहन शेवाळे यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (Nationalist Congress)जिल्हा उपाध्यक्ष(District Vice President) पदावरुन (Removed from the post) हटविण्यात आले असून त्यांच्यासह अन्य चारही जि.प.सदस्यांवर पक्षाच्या शिस्तपालन समितीकडे तक्रार (Complaint to Disciplinary Committee) करण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.अभिजीत मोरे (NCP District President Dr. Abhijit More) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, निवडीप्रसंगी कॉंग्रेसकडून आम्हाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.