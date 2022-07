संततधार पावसामुळे नवापूर तालुका जलमय

नवापूर Navapur । श.प्र.-

तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या संततधार पावसामुळे (incessant rains) आणि ठेकेदारांच्या (contractor) चुकीच्या धोरणामुळे (wrong policy) तालुक्यातील अनेक गावांना जोडलेले (Connected to villages) पूल वाहून गेल्याने (carrying the bridge) जवळजवळ आठ ते दहा गावाचा संपर्क तुटला (Contact lost) असल्याची माहिती मिळाली आहे. विसरवाडी (Visarwadi) जवळ राष्ट्रीय महामार्ग काम (National highway work) प्रगतीपथावर आहे. या रस्त्यासाठी सरपणी नदीच्या (Sarpani river) पुलावरुन पर्यायी (Alternative transport from the bridge) वाहतूक सुरु आहे. मात्र, सरपणनी नदीला पूर आला असून या पुराचे पाणी पुलावरून वाहत असल्यामुळे पुलावरील वाहतूक ठप्प (Traffic jams) झाली होती.