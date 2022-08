नंदुरबार पोलीसांची सातपुडयातील आदिवासींना स्वातंत्र्यदिनाची भेट, नदीवर उभारला पूल

मोलगी Molgi । वार्ताहर

एकीकडे अवघा देश स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव (Golden Jubilee of Independence) साजरा करीत असताना आणि फ्लायओव्हरसी लिंक व स्काय वाकच्या जमान्यात नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यात सातपुड्याच्या दुर्गम भागांत नदीवर पूलच (Bridges over rivers in remote areas) नसल्याने आधीच शिक्षणापासून वंचित असणार्‍या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पावसाळ्यात शाळेत कसे जायचे हा वर्षानुवर्षे प्रश्न होता.नंदुरबार पोलिसांनी (Nandurbar police) निसर्गाचे हे आव्हान स्वीकारले. कोणत्याही मदतीची वाट न पहाता पोलीसांनी 4 दिवसात शाळेकडे जाणार्‍या नदीवर पूल उभारुन (building a bridge over the river) आदिवासींना खर्‍या अर्थाने शिक्षणाचे स्वातंत्र्य प्राप्त करुन दिले आहे.