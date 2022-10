नजराणा रक्कम लाभार्थ्यांना देणार

नवापूर ।Navapur । श.प्र.

सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे (Surat-Nagpur National Highway Six) विस्तारीकरण व चौपदरीकरणात (expansion and quadrupling) भूसंपादन संपादित क्षेत्राकरीता आकारण्यात (Land acquisition developed areas) आलेली 10 टक्के नजराणा रक्कम (Najrana amount) सरकार जमा न (Without depositing Govt) करता ती लाभार्थ्याना (given to the beneficiary) 30 डिसेंबरच्या आत द्यावी असा निकाल (result) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिला आहे. या निकालामुळे महामार्गाच्या चौपदारीकरणात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना कापलेली दहा टक्के नजराणा रक्कम परत मिळणार आहे.