खासदार हिना गावित म्हणतात... आ.पाडवींना कार्यक्रमाला सन्मानाने बोलावले होते

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

सेंट्रल रोड अँड इंन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Central Road and Infrastructure Fund) अर्थात सीआरआयएफ योजनेतून सोमावल-नर्मदानगर या सहा किमीच्या रस्त्याचे (road) भुमिपूजन (Bhumipujan) आज करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान आ.राजेश पाडवी यांना देण्यात आले होते. यासाठी काल आ.पाडवी यांना संपर्क करण्यात आला होता. परंतू त्यांच्या स्विय सहाय्यकांनी (self helpers) माझ्या स्विय सहाय्यकाशी अत्यंत शिवराळ भाषेत बोलून ठेकेदाराचे (contractor's) हातपाय (arms and legs) तोडण्याची (breaking) भाषा (language) केली. ही बाब अत्यंत अशोभनीय असून ही आपल्या जिल्हयाची राजकीय संस्कृती (Political culture) नाही, अशी प्रतिक्रिया खा.डॉ.हीना गावित (MP Hina Gavit) यांनी ‘देशदूत’शी बोलतांना दिली.