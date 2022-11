डिजिटल ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर जिल्ह्यातील उत्पादकांना आणण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग व प्रोटीन टेक्नोलॉजीमध्ये सामंजस्य करार

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

जिल्हाधिकारी कार्यालय, (Collector's Office) कौशल्य विकास (skill development) व उद्योजकता विभाग (Department of Entrepreneurship)व नाबार्डच्या (NABARD) सहकार्यातून जिल्ह्यातील स्थानिक बचतगट, शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्यामार्फत तयार करण्यात आलेल्या नावीन्यपूर्ण वस्तू व मालाची विक्री केंद्र शासनाच्या (government) ओएनडीसीच्या डिजिटल ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर (ONDC's digital e-commerce platform) करता यावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (Department of Skill Development and Entrepreneurship) आणि प्रोटीन टेक्नोलॉजी, मुंबई (Protein Technology, Mumbai) यांच्या समवेत आज सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) करण्यात आला.