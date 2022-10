काँग्रेसच्या चार सदस्यांनी आर्थिक स्वार्थापोटी भाजपाशी हातमिळवणी केली

शहादा Shahada । ता.प्र.-

शहादा पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) सभापती (Chairman)) व उपसभापती (Deputy Chairman)पदाच्या निवडणुकीत बहुमतातील काँग्रेस (Congress) पक्ष्याच्या चार सदस्यांनी आर्थिक स्वार्थापोटी पक्षविरोधी भूमिका घेत भाजपाशी (BJP) हातमिळवणी (handshake) केल्याने काँग्रेसला सत्तेपासून (change of power) वंचित राहावे लागल्याचा आरोप करून काँग्रेसशी गद्दारी (Betrayal of Congress) करणार्‍या या चारही सदस्यांची पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द करून (Cancel membership) पक्षांतून हकालपट्टी (Expulsion from parties)करण्याची मागणी गटनेते सत्यन वळवी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.