नंदुरबार जिल्ह्यातील 44 स्वस्त धान्य दुकानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्ह्यातील सध्याची रास्त भाव दुकाने कायम (Fair price shops maintained) ठेवून आतापर्यंत रद्द असलेली, राजीनामा दिलेली, नवीन प्रस्तावित (New proposed) व इतर कारणांमुळे रिक्त असलेल्या 44 नवीन रास्त भाव दुकान मंजुरीसाठी (For new fair price shop approval) विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात (Inviting applications) आले आहेत, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार (District Supply Officer Mahesh Shelar) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये कळविले आहे