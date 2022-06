नंदुरबार । Nandurbar । प्रतिनिधी

धडगाव (Dhadgaon) तालुक्यात सोनबुद्रुक, सोन खुर्द, खडक्या, भानोली व छापरी या गावांना वादळी वार्‍याचा फटका (blow of the storm) बसला असुन घरांचे मोठे नुकसान (damage to houses) झाले आहे. तसेच घराची लाकडे बोलेरो व ट्रॅक्टरवर पडल्याने नुकसान झाले आहे.