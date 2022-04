नवापूर येथे लक्झरी बस डिव्हायडरवर आदळली

याबाबत प्रत्यक्षदर्शीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवापूर शहरातील नेहरू गार्डनच्या वळणावरुन जाणार्‍या श्रीनाथ ट्रॅव्हल्स (Srinath Travels)चालकाने समोरून भरधाव वेगाने ट्रक (truck) येत असल्याने ट्रॅव्हल्स रोडच्या बाजूला घेतली असता सिमेंटच्या डिव्हायडरवर (divider) ठोकली गेल्याने ट्रॅव्हल्स पलटी (Travels reversed) झाली. या अपघातात एकूण बावीस प्रवासी बसमध्ये दाबले गेले. बसमधील महिला बालकांनी रात्री किंकाळ्या मारत आक्रोश केला. नवापूर शहरातील नागरिकांनी व हॉटेल व्यवसायिकांनी (Hotel professionals) ट्रॅव्हल्समध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर (Passengers out) काढले.

यादरम्यान बसच्या खिडकीच्या काचा तसेच बसचे पत्रे बाजूला करून सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. या अपघातात जिवीतहानी झाली नसली तरी वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. 20-22 प्रवाशी किरकोळ जखमी (minor injuries) झाले आहेत. 5-6 जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी नवापूर उपजिल्हा रुग्णालयात (Sub-district hospital) दाखल करण्यात आले.

अपघातादरम्यान इतर दोन वाहनांचा देखील अपघात (Accident) झाला आहे. ट्रॅव्हल्सचा मागे उभ्या असलेल्या टेम्पोला दुसरी ट्रॅव्हल्स बस ठोकली गेली. यात बसच्या काचा फुटल्याने (glass of the bus) रोडवर काचांचा खच पडला होता.घटनास्थळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश वाघ यांनी प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढत रुग्णालयात दाखल केले. उर्वरित प्रवाशांना नवापूर आगारातून औरंगाबादसाठी बस पाठवून पर्यायी व्यवस्था केली.

नवापूर शहरातील नेहरू गार्डन आज एक वळणावर नेहमी अपघात (Always an accident on the turn) होत आहे. या ठिकाणी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अनेक अपघात होऊनदेखील संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority) विभागाने कुठलीही ठोस उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे. या संदर्भात नवापूर पोलीस (POLICE) ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.