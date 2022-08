लक्कडकोट येथील खूनप्रकरणी तिघांना जन्मठेप

शहादा | ता.प्र.- SHAHADA

दगडाने डोके ठेचुन (Hitting the head with a stone) ठार मारल्याप्रकरणी (case of killing) तिघांना येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे (District and Sessions Court) न्यायाधीश सी.एस.दातीर यांनी जन्मठेपेची शिक्षा (Sentenced to life imprisonment) सुनावली.