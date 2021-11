आदिवासी साखर कारखान्याचा प्रथम गळीत हंगामाचा शुभारंभ

नवापूर Navapur । श.प्र.

तालुक्यातील द्वारकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड शेवरे (Dwarkadhish Sugar Factory Ltd.) संचलित युनिट नंबर 2 आदिवासी साखर कारखाना (Tribal Sugar Factory) डोकारे यांचा सन 2021- 2022 चा प्रथम गळीत हंगाम (first crushing season) गव्हाण पूजन शुभारंभ (Launched) माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक (former Minister Surupsingh Naik) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला.