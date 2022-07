कुवलीडाबरच्या गरोदर मातेचा बांबूलन्समधील तीन तासांचा जीवघेणा प्रवास

मोदलपाडा Modalpada ता.तळोदा । वार्ताहर

केंद्र आणि राज्य सरकार (Central and State Govt) रस्ते आणि आरोग्याचा (Roads and Health) नावाने कोट्यवधी रुपये खर्च (Spending crores of rupees) करीत असले तरी आजही नंदुरबार जिल्यातील अतिदुर्गम भागातील (remote areas) गरोदर महिलांना (pregnant women) बांबूची झोळी (Bamboo bag) करून तीन ते चार तासांचा प्रवास करून रुग्णालया (Hospital) पर्यंत आणावे लागत आहे. असे असताना हा कोट्यवधीचा खर्च जातो कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे .त्यास कारण ठरले तळोदा तालुक्यातील कुवलीडाबरच्या (Kuwalidabar) गरोदर मातेचा बांबूलन्समधील जीवघेणा प्रवास (life-threatening journey) . आदिवासींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना असतांनाही आजही त्यांना मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत.