कुंडी-होराफळी रस्त्याचे काम निकृष्ठ दर्जाचे

अक्कलकुवा तालुक्यातील कुंडी ते होराफळी दरम्यान 13 ते 19 कि.मी रस्त्याचे (road) काम सुरू आहे. हा रस्ता अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर, मोरांबा, होराफळी या दुर्गम भागातील शेकडो आदिवासी पाड्यांना जोडणारा रस्ता असून गुजरात राज्यातील सरदार सरोवर, स्टॅचू ऑफ युनिटी, मालसामोट, निनाई धबधबा अश्या निसर्गरम्य पर्यटन स्थळांना जोडणारा रस्ता आहे. या मार्गावरुन दुर्गम भागातील शैक्षणिक, आरोग्य सुविधेसाठी बहुपर्यायी व अत्यंत कमी अंतराचा रस्ता असुन सदर रस्त्याचे काम संबंधित ठेकेदार (contractor) व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (Public Works Department) अभियंता (Engineer) कोणत्याही प्रकारची गुणवत्ता (Quality) न तपासता अधिकार्‍यांच्या संगनमताने निकृष्ट व बोगस दर्जाचे थातूरमातूर काम करून कमी वेळात जास्त पैसे लाटत आहेत.

आदिवासी भागात ठेकेदार व अभियंता मलमपट्टी करून कामे करीत असून आदिवासी जनतेची व शासनाची दिशाभूल करीत आहेत. लोकप्रतिनिधींना (People's Representatives) काहीही समजत नाही. अश्या आवेशात आहेत. होराफळी ते कुंडी दरम्यान होत असलेल्या रस्ता कामाचे कोणत्याही प्रकारचे नाम फलक (Name panel) लावण्यात आलेले नाही. कामाच्या पूर्ण लांबित डब्ल्यूबीएम केलेले नाही. तसेच, मातीवरच बीबीएम करून कारपेट मारले आहे. गाडीच्या चाकांमुळे लागलीच खडी निघत आहे. अंदाजपत्रकानुसार (According to estimates) काम झालेले नाही, अंदाजपत्रकानुसार मटेरियल न वापरता अत्यंत कमी मटेरियलमध्ये काम केले असून बांधकाम केलेल्या कामावर पाण्याचा वापर झालेला नाही. गुण नियंत्रकांनी संगनमत करून बोगस दाखले बनवून बिल (Bill) काढले आहे. प्रत्यक्ष कामावर लक्ष न देणार्‍या अधिकारी व निकृष्ट दर्जाचे काम करणार्‍या ठेकेदाराची चौकशी करून ठेकेदाराला क ाळ्या यादीत टाकावे व होत असलेले काम पुढे करु देऊ नये अशी मागणी जनतेकडून होत असल्याने शिवसेनेच्या (Shiv Sena's) जि.प.सदस्या बाजुबाई वसावे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाशिक, विभागीय आयुक्त नाशिक तसेच अधिक्षक अभियंता धुळे, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहादा यांच्याकडे केली आहे.