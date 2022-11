दोन वर्षापासुन पळवून घेवून गेलेल्या मुलीची गुजरातमधून सुटका

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

धडगांव तालुक्यातील भमाने (Bhamane) येथील 2 वर्षापूर्वी अपहरण (kidnapping) करुन पळवून घेवून गेलेल्या मुलीची (girl's)अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध विभागाकडून (Department of Prevention of Unethical Human Trafficking) गुजरातमधून (Gujarat) सुटका (get rid of)करण्यात आली आहे.सदर मुलीस तीच्या आई वडीलांकडे सुपुर्त करण्यात आल आहे.