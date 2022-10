खाकी वर्दीने साजरी केली भटक्या कुटुंबातील मुलांसोबत दिवाळी

मोदलपाडा Modalpada ता.तळोदा वार्ताहर

तळोदा पोलिसांनी (Taloda Police) दिवाळीत येथील अनाथ आश्रमातील (Orphanage) मुलांना कपडे वाटप(Distribution of clothes to children) करून व गांवाबाहेरील माळरानावर वस्ती करून राहणाऱ्या भटक्या कुटुंबातील मुलांना (nomadic family Children) दिवाळीचा फराळ (Diwali snacks distribution) वाटप करून त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवुन खाकी वर्दीतील (khaki uniform) माणुसकीचे दर्शन (vision of humanity) घडविले आहे.