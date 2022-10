जिल्हयात 22 रेशन दुकानांना आयएसओ मानांकन

चेतन इंगळे

मोदलपाडा । Modalpada

रेशन दुकानातील (Ration shop) चांगल्या भौतिक सुविधांबरोबरच (Along with the facilities) शासनाचे नियमांचे (Rules of governance) तंतोतंत पालन (compliance) करणार्‍या नंदुरबार जिल्ह्यातील (Nandurbar district) 22 रेशन दुकानाना (Ration shops) जिल्हा पुरवठा शाखेने (District Supply Branch) आयएसओ मानांकन (ISO rating) दिले आहे. यात नंदुरबार तालुक्यातील 12 तर शहादा तालुक्यातील 10 रेशन दुकानांचा समावेश आहे. असे असले तरी इतर दुकानदारांनी (shopkeepers) सुविधांबाबत (Regarding facilities)उदासीन भूमिका घेतल्याने ग्राहकांमधून नाराजीचा (Dissatisfaction from customers) सूर व्यक्त होत आहे.