नंदुरबार पालिकेच्या नूतन वास्तूचे २९ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

येथील नगरपालिकेच्या (municipality) नूतन वास्तूचे (New buildings) उद्घाटन (Opening)मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या हस्ते दि.२९ ऑक्टोबरला होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या दौर्‍याची तयारी सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे पहिल्यांदाच नंदुरबारला येणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह (Among the activists) संचारलेला (Enthusiastic) असून, नियोजनासाठी शिंदे गटाचे शिवसेनेचे नेते, माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील रामवाडीत बैठक घेण्यात आली.