नंदुरबार जिल्हा परिषद आवारात पहिल्या तिरंगा ध्वज वितरण केंद्राचे उद्घाटन

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील प्रत्येक घरापर्यंत तिरंगा ध्वज (Home to the tricolor flag) पोचवीण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन (Administration planning) असून, त्या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्हा परिषद आवारात (Zilla Parishad premises) पहिल्या तिरंगा ध्वज वितरण केंद्राचे (first Tricolor Flag Distribution Centre) उद्घाटन (Inauguration) करण्यात आले असल्याचे नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती मनीषा खत्री (Collector Mrs. Manisha Khatri) यांनी सांगितले.