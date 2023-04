ज्येष्ठ नागरिक आहात तर मग ही हेल्पलाईन आहे खास तुमच्यासाठी.. वाचाच

नंदुरबार । nandurbar प्रतिनिधी

ज्येष्ठ नागरिकांच्या (senior citizens) विविध समस्या (Various problems) आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारच्या (Central Govt) सामाजिक न्याय आणि सबळीकरण मंत्रालयामार्फत (Ministry of Social Justice and Empowerment) 14567 क्रमांकाची राष्ट्रीय हेल्पलाईन/एल्डरलाईन सेवा (National Helpline/Elderline Service) सर्व राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. या टोल फ्री हेल्पलाईनच्या (Toll free helpline) माध्यमातून निवृत्तीवेतन, ज्येष्ठ नागरिक योजना, कायदेशीर समस्या, बेघर आणि वृद्धांवरील अत्याचार आदींची माहिती व मदत देण्यात येत आहे.