वसतीगृहातील अधीक्षकांच्या मनमानीविरुद्ध शहादा तहसिलवर विद्यार्थ्यांचे धरणे

शहादा Shahada । का.प्र. -

तालुक्यातील मोहिदा त.श. येथील शासकीय आदिवासी वस्तीगृहाच्या (Government Tribal Hostel) विद्यार्थ्यांनी (students) अधीक्षकांच्या (superintendent) मनमानी कारभाराविरोधात (Against arbitrariness) तहसील कार्यालयावर धरणे (hold on to tehsil office) आंदोलन केले.