फेस येथे वादळी पाऊस, वीज पडून शेत रखवालदार ठार

शहादा | Sahada | ता. प्र.

तालुक्यातील फेस (Face) ते दोंदवाडा शिवारात आज सायंकाळच्या सुमारास विजेच्या कडकडाटासह (Lightning strikes) झालेल्या वादळी पावसात (stormy rain) शेतात वीज पडून (Lightning strikes the field) एक जण जागीच ठार (One was killed on the spot) तर दुसरा जखमी (another was injured) झाल्याची घटना घडली. जखमीला नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ (treatment at District Hospital)दाखल करण्यात आले.