काँग्रेसच्या बंडखोर सदस्यांवर कारवाईबाबत 9 डिसेंबरला सुनावणी

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) अध्यक्षपदाच्या (presidency) निवडणुकीप्रसंगी (election) पक्षाचा व्हीप (Party Whip) झुगारुन विरोधी पक्षाला मतदान (Vote for the opposition party) करणार्‍या काँग्रेसच्या पाच सदस्यांच्या (Members of Congress) अनर्हतेबाबत (Regarding disqualification) दि.9 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांच्या दालनात सुनावणी (Hearing) होणार आहे.