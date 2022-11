घरकुल अनुदान घोटाळा : दिशा समितीच्या बैठकीत चौकशीचे आदेशः खा.डॉ.हीना गावित

नंदुरबार | प्रतिनिधी NANDURBAR

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) अनेक लाभार्थ्यांना अंधारात ठेवून (beneficiaries in the dark) त्यांच्या नावावर दुसर्‍याच व्यक्तींकडून घरकुलाचे(other persons) अनुदान हडप करण्याचे (Grabbing the subsidy of Gharkula)प्रकार उघडकीस आले आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांची चौकशी (inquiry) तर होणारच आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी तक्रारी नसतील अशा सर्व घरकुलांची चौकशी करण्याच्या सूचना दिशा समितीच्या (Direction Committee) बैठकीत संबंधीत अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. हा घोटाळा एक दोन व्यक्तींचा नसून यात अनेक जणांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या घोटाळयात नेमकी चुक कोणाची आहे, त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. त्यात जे दोषी आढळतील (found guilty)त्यांच्यावर कठोर कारवाई (Strict action)करण्याचा इशारा खा.डॉ.हीना गावित (warned Dr. Heena Gavit) यांनी ‘देशदूत’शी बोलतांना दिला.