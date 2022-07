नागरीकांच्या चार तासाच्या रास्ता रोकोने एमएसआरडीची उडाली झोप

शहादा । Shahada। ता.प्र.

विसरवाडी ते सेंधवा राष्ट्रीय महामार्गावरील (Visarwadi to Sendhwa National Highway) (क्र.752 डी) चा नूतनीकरनाचे काम सुरु आहे. त्यात प्रकाशा येथील तापी व गोमाई नदी पुलावरील खड्डे (Tapi and Gomai river bridge pits) व ठिकठिकाणचे नादुरूस्त रस्त्यांमुळे आजपर्यंत अनेक निष्पापांचा बळी (victim of the innocent) गेला तर शेकडो जायबंदी झाले. वारंवार शासन दरबारी तक्रारी मांडूनही उपयोग होत नसल्याने अखेर निद्रिस्त प्रशासनास जाग (Wake up the sleeping administration) आणण्यासाठी रविवारी सकाळी 10 वाजता परिसरातील जनता, सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी,नोकरदार, शेतमजूर, विविध संघटना तर्फे रास्तारोको आंदोलन (Rasta Roko Movement) करण्यात आले. यावेळी आंदोलन कर्त्यांतर्फे विविध घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी एम. एस. आर. डी च्या सक्षम अधिकारी श्रीमती दळवी यांनी रस्ता दुरुस्ती कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केल्यानंतर आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले.