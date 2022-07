माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी शिंदे गटात दाखल होणार?

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या गटाचे दोन निरीक्षक (Two observers of the group) दोन दिवसांपुर्वी नंदुरबार जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत शहरातील सीबी लॉनमध्ये जिल्हयातील जि.प.सदस्य, नगरसेवक, पं.स.सदस्य, मार्केट कमिटी संचालक आदींकडून शिंदे गटाला समर्थनाचे फॉर्म (Forms of support to the Shinde group) भरुन घेतल्याचे समजते. त्यामुळे माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी (Former MLA. Chandrakant Raghuvanshi) हे दि. 22 किंवा 23 जुलै रोजी मुंबई येथे शक्तीप्रदर्शनासह शिंदे गटात (join Shinde group )दाखल होणार असल्याची चर्चा आहे.