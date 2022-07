शिवसेनेचे माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

सर्व सामान्याच्या हिताचे (common good) हे सरकार (government) आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची (funds for development) कमतरता पडू देणार नाही. धडगाव व नंदुरबार नगरपालिकेला (Dhadgaon and Nandurbar Municipality) 20 कोटी रुपयांच्या निधी (20 crores of funds) देण्यात येईल त्याचप्रमाणे धडगाव पाणीपुरवठा योजनेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी तात्काळ मंजुरी दिली शिवसेनेचे नेते, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी (Former MLA Chandrakant Raghuvanshi) गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काल रविवारी सायंकाळी पाठिंबा (supports) दिला. त्याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले त्याप्रसंगी ते बोलत होते.