राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विना खात्याचे मंत्री ध्वजवंदन करणार

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

राज्यभरात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे (Amrit Jubilee Year of Independence) ध्वजवंदन (Flag salute) विना खात्याचे मंत्री (Minister without portfolio) त्या त्या जिल्हयात करणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात (history of the state) आतापर्यंत असे कधीच घडले नव्हते, असा टोला माजी महसूल मंत्री आ.बाळासाहेब थोरात (Former Revenue Minister Balasaheb Thorat) यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.