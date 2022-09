शहाद्यात सव्वा दोन लाखाचे खाद्यपदार्थ जप्त

शहादा Shahada| ता.प्र.

शहादा येथील मे फ्रायो फुड्स (May froyo foods) या पेढीतून २ लाख २४ हजार रुपये किमतीचे नमकिन व शेवसाठा (Namkin and Shev satha) जप्त (confiscation) करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (Department of Food and Drug Administration) ही कारवाई (action) केली आहे.