कात्री येथील हाडनदी व हाकऱ्या नदीला पूर

धडगांव (Dhadgaon) तालुक्यातील कात्री (Flood to Hadnadi and Hakarya rivers at) परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे (torrential rains) गावाच्या हाडनदी (Hadnadi) व हाकऱ्या नदीला (Hakarya rivers) पूर (Flood) आला असून नदीच्या पुलावरून चार पाच फुटावरून पाणी वाहत असल्याने सकाळी १० वाजेपासुन संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत पुलावरून पाणी वाहत असल्याने या मार्गावरील वाहतुक बंद (Traffic closed) करण्यात आली होती