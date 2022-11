मोलगी Molagi । वार्ताहर-

धडगाव (Dhadgaon) तालुक्यातील त्रिशूल गावातील मोजरापाडा (Mojrapada) येथील ऊसतोड कामगार (sugarcane worker) भीमसिंग वेस्ता वसावे यांच्या घराला (house) भर दुपारी आग (fire) लागून घर पूर्णतः जळून खाक (Burned out completely) झाल्याची घटना घडली. या आगीत पाच बकर्‍यांची पिले (Five goat kids) व 50 हजाराची रोकडही जळून (50 thousand cash was also burnt) खाक झाली आहे.