आदिवासी जनजागृतीपर गिताचे चित्रीकरण पूर्ण

आदिवासी समाजात (Tribal society) पसरत चाललेली व्यसनाधीनता, (addiction,) युवकांच्या टोळ्या (Youth gangs) यामुळे ऐन तरुणवयात वाट चुकणे, शिक्षणापासून दूर (away from education)होऊन गैरकृत्यात अडकणे (fall into misdeeds,) परिणामी बेरोजगारी, अशिक्षितपणा आणि कुपोषण यासारख्या गंभीर समस्यांच्या विळख्यात (midst of serious problems)अडकणार्‍या नवतरूणाईसाठी (youth) एका गाण्याच्या (song) माध्यमातून संदेश म्हणून अ‍ॅड. सुभाष वळवी यांनी एका गीताचे चित्रीकरण (Filming of Geeta) केले आहे.