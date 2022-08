Photos #जिल्हयात कानुमातेला जल्लोषात निरोप

नंदुरबार ।Nandurbar। प्रतिनिधी

खान्देशाचे कुलदैवत (patriarch of Khandesh) असलेल्या कानुमातेला (Kanumate) आज ढोलताशांच्या गजरात व गुलालाची उधळण करत (Gulal's exuberance) जल्लोषात निरोप देण्यात (Saying goodbye with joy) आला. दोन वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सर्वच सण उत्सवांवर परिणाम झाला होता. मात्र, आता कोरोनाची भिती दूर झाल्यामुळे कानुमातेचा सण जल्लोषात साजरा करण्यात आला.