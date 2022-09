जिल्ह्यातील 73 मंडळांकडून आज गणरायाला निरोप

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्ह्यात (Nandurbar district) यंदा एकूण 860 मंडळांकडून गणरायाची स्थापना (Establishment of Ganaraya) करण्यात आलेली होती काल पाचव्या दिवशी (fifth day) जिल्हाभरात 258 मंडळांकडून (Mandals) गणरायाला निरोप देण्यात आला. यामध्ये 76 सार्वजनिक, 136 खाजगी तर 46 एक गाव एक गणपतींचा समावेश होता. तर उद्या गौरी विसर्जनाच्या (Gauri immersion) दिवशी जिल्ह्यातील 73 मंडळांकडून गणरायाला निरोप (Saying goodbye to Ganaraya) देण्यात येत आहे. यामध्ये 60 सार्वजनिक, 8 खाजगी तर एक गाव एक गणपती असे 5 गणपती मंडळांचा समावेश आहे.